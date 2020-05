France

La saison 2 de «Mask Singer» sera tournée en…

Camille Combal, l’animateur du programme dans lequel des personnalités chantent déguisées, a révélé quand il enregistrerait la nouvelle saison.

La première saison de «Mask Singer» a fait un carton sur TF1, et notamment auprès des jeunes téléspectateurs. Il était donc logique que la direction de la chaîne commande de nouveaux épisodes, comme l’avait indiqué le directeur de la veille et du développement de la Une en décembre 2019 .

Grâce à Camille Combal, l’animateur du programme qui réunit des célérités de tous horizons qui chantent cachées sous un déguisement, on sait désormais quand aura lieu le tournage de la deuxième saison. Dans un live diffusé sur son compte Instagram et auquel participaient Nagui et Cyril Lignac, celui qui présente «Qui veut gagner des millions à la maison?» a confié qu’il retrouverait le plateau de tournage durant l’été. «Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire, mais je tourne en juillet», a-t-il dit.