La saison 2 de Nouvelle École va envoyer du lourd sur Netflix

La première saison, en 2022, de ce concours de rap avait fait fort. «Nouvelle École» avait même été parmi les programmes de Netflix les plus commentés sur Twitter . C’est dire si la suite était attendue. Elle arrivera le 17 mai 2023 sur la plateforme de streaming. Le jury sera à nouveau composé de Niska, SCH et Shay.

Dans la bande-annonce, mise en ligne le 2 mai 2023, on nous avertit que le niveau et les exigences seront plus élevés que précédemment. En fin de vidéo, on découvre également très rapidement le nom de ceux qui seront invités à coacher les rappeurs et rappeuses en herbe. Ainsi, Kalash, Alonzo, Rim’K, Médine, Soso Maness, Naps, Landy, Meryl, Kalash Kriminel, Fresh, Zed et Ärsenik apparaîtront dans l’émission. Du beau monde.