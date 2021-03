Il y aura une suite aux aventures de Gina (Yanni Prado), Wendy (Lali Esposito) et Coral (Veronica Sanchez). Alors que « Sky Rojo » occupe sans surprise la première place des programmes les plus vus sur Netflix depuis sa mise en ligne le 19 mars 2021, le showrunner Alex Pina a indiqué que la saison 2 était déjà en boîte.

«Nous écrivons au fur et à mesure pour voir où vont les personnages, confie-t-il. Par exemple, Coral est une héroïne très complexe, car c’est une junkie, mais en même temps c’est elle qui est la plus rationnelle du trio.» Le créateur explique aussi qu’il s’est rendu compte petit à petit de la fibre émotionnelle de Lali Esposito (Wendy) et a pu ainsi l’incorporer au récit. Selon lui, les personnages et ce qu’ils dégagent comptent davantage que l’histoire en elle-même.