Série : La saison 2 de «Yellowjackets» se précise

Les créateurs de la série de Showtime ont lâché quelques informations sur le scénario des nouveaux épisodes, mais il va falloir s’armer de patience.

Christina Ricci, Steven Krueger, Samantha Hanratty, Tawny Cypress, Jasmin Savoy Brown, Juliette Lewis , Sophie Thatcher, Melanie Lynskey, Sophie Nélisse , Ella Purnell et Warren Kole (de g. à dr.)

Lancée en novembre 2021 sur Showtime aux États-Unis et en mars 2022 sur Canal+ chez nous, «Yellowjackets», avec Sophie Nélisse, a été un immense carton. Renouvelée avant même la fin de sa première saison, la série racontant en parallèle la manière dont les membres d’une équipe féminine tentent de survivre après le crash de leur avion en pleine forêt en 1996 et leur vie 25 ans plus tard a autant plu aux téléspectateurs qu’aux critiques.