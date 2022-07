Série : La saison 2 de «Your Honor» sera la dernière

Bryan Cranston, qui incarne le héros de la série, a déclaré que les épisodes qu’il s’apprête à tourner n’auraient pas de suite.

Proposée sur Canal+ et sur RTS 1 en français, «Your Honor», dont nous avait parlé Hunter Doohan , avait été pensée comme une minisérie. Le succès des dix épisodes a cependant convaincu Showtime de la renouveler pour une deuxième saison. Et alors que le tournage des nouveaux épisodes vient de commencer, Bryan Cranston, qui campe le personnage principal de la fiction, a confié qu’il n’y aurait pas de saison 3.

Invité du podcast «Armchair Expert», le comédien américain de 66 ans que l’on verra dans la saison 6 de «Better Call Saul», a déclaré à Dax Shepard: «Je me prépare pour la deuxième et dernière saison de «Your Honor», qui est une minisérie que j’avais faite pour Showtime. D’après ce qu’on m’a dit, elle a eu des notes plus élevées que toutes les autres séries qu’ils ont diffusées.»