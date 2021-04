«La chronique des Bridgerton» : La saison 2 se fera sans Regé-Jean Page

L’acteur, qui incarne le duc de Hastings dans la première saison de «La chronique des Bridgerton», n’apparaîtra pas dans la suite.

Une saison et s’en va. Regé-Jean Page sera absent des prochains épisodes de «La chronique des Bridgerton», sur Netflix . La nouvelle a été annoncée sur Instagram par le personnage de Lady Whistledown. «Chers lecteurs, alors que tous les regards se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous faisons nos adieux à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement incarné le duc de Hastings. La présence à l’écran de Simon nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton», a-t-elle écrit.

Sur le même réseau social, l’acteur de 31 ans a confié qu’être le duc avait été un plaisir et un honneur. «Faire partie de cette famille, à l’écran, mais également en dehors, notre équipe si créative et généreuse, les fans exceptionnels: tout ça a été au-delà de ce que j’aurais pu imaginer», a-t-il ajouté.

Si les fans de la série ont été surpris – et déçus – d’apprendre que Regé-Jean Page ne faisait plus partie du casting, les personnes qui ont lu les livres de Julia Quinn dont le feuilleton est une adaptation s’en doutaient. Son personnage n’est en effet présent que dans le premier bouquin et c’est d’ailleurs ce qui a attiré le comédien. «J’ai pensé que c’était intéressant, parce que ça ressemblait à une minisérie. J’arrive, j’apporte ma contribution et la famille Bridgerton continue», a-t-il déclaré à «Variety».