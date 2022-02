Apple TV+ : La saison 3 de «Ted Lasso» retardée

La suite très attendue de la série créée par Jason Sudeikis ne devrait pas arriver avant 2023, a avoué l’interprète du coach Beard.

Mauvaise nouvelle pour les fans – et ils sont nombreux – de «Ted Lasso». Ils vont devoir patienter plus longtemps que prévu avant de découvrir la 3e saison de la série qui a triomphé aux Emmy Awards en septembre 2021 . Brendan Hunt, qui incarne le coach Beard, a confié à TVLine qu’il ne fallait pas s’attendre à une diffusion en 2022. La saison 2 de la fiction qui raconte l’histoire d’un entraîneur de football américain qui débarque en Angleterre pour s’occuper d’une équipe de football classique s’est terminée en octobre 2021 sur Apple TV+.

«Nous sommes dans la phase de pré-production et les scénarios sont écrits, mais les caméras commenceront à tourner plus tard que d’habitude, quand nous pourrons filmer les scènes de football», a indiqué l’acteur américain de 50 ans. Brendan Hunt ignore quand cela pourra se faire. Selon lui, il s’agit d’une information détenue par des gens mieux payés que lui. «J’ai une vague connaissance des limites de cette dimension que nous appelons le temps et je dirais qu’il est peu probable que la saison 3 commence cette année», a-t-il ajouté. Selon toute vraisemblance, l’organisation de matches entre l’AFC Richemond, équipe fictive de la série, et de vrais clubs devant les caméras grâce à un contrat passé entre Apple et la Premier League n’est pas aussi facile que prévu.