TFX : La saison 5 de «10 couples parfaits» dès le 3 janvier 2022

L’émission de téléréalité dans laquelle 10 hommes et 10 femmes doivent trouver leur match parfait sera toujours animée par Elsa Fayer.

La mécanique du programme présenté par Elsa Fayer ne change pas. Les téléspectateurs découvriront à nouveau 10 hommes et 10 femmes célibataires dont le but est de trouver celui ou celle qui leur convient le mieux et former ainsi le couple parfait tout en remportant la coquette somme de 200’000 euros. Parmi les candidats, des personnalités de la téléréalité, comme Sarah Lopez, Jordan («Les Ch’tis»), Anthony Matteo et Manon Van («Les Marseillais») ou encore Charlotte Bobb («Les Marseillais vs Le reste du monde»), ainsi que des anonymes.