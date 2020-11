«La villa des coeurs brisés» : La saison 6, ce n’est pas pour tout de suite

Les nouveaux épisodes de «La villa des coeurs brisés» auraient dû être proposés dès le 16 novembre 2020 sur TFX, mais la chaîne renonce à la diffusion pour l’instant.

«En raison de l’actualité et des difficultés causées par la situation sanitaire en France, TFX modifie sa programmation: à compter du lundi 16 novembre, du lundi au vendredi, suppression de la téléréalité «La villa des coeurs brisés», remplacée par la téléréalité «Mamans & célèbres» et par la série «Friends», a indiqué la chaîne du groupe TF1 dans un communiqué. Aucune nouvelle date n’a été annoncée.

Selon Magali Berdah, directrice de l’agence Shauna Events qui s’occupe de candidats de téléréalité, si TFX a pris cette décision, c’est parce qu’elle aurait perdu plusieurs annonceurs à cause de la crise liée au Covid-19. «Je trouve ça très dommage, parce que c’est maintenant que les gens ont besoin de regarder ce genre de programmes», a-t-elle dit sur le plateau de «TPMP ouvert à tous».

Quatorze candidats ont participé au tournage de la sixième saison. Onze personnalités de la téléréalité: Mélanie («10 couples parfaits»), Tristan («Love Island»), Dylan («Les princes de l’amour»), Inès («Koh-Lanta»), Jonathan («Les Anges»), Eva («10 couples parfaits»), Jérémy («Love Island»), Théo et Cassandra («La villa des coeurs brisés 5»), Anthony («10 couples parfaits»), Clémence («Friends Trip»). Et trois anonymes: Giuseppa, Alice et Sao.