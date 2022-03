Montagne : La saison à l’alpage et les bisses candidats à l’Unesco

La Suisse aimerait que ces deux traditions entrent au patrimoine immatériel de l’humanité. Réponse fin 2023.

La tradition de monter le bétail à l’alpage réunit tout un répertoire de coutumes et de savoir-faire. Getty Images/iStockphoto

La Suisse a déposé ce 31 mars la demande d’inscrire la saison d’alpage sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Tradition emblématique des zones de montagne suisses, cette pratique de mener du bétail sur des pâturages d’altitude est attestée depuis au moins le Moyen Âge.

Selon un communiqué de l’Office fédéral de la culture, la saison d’alpage a été constamment adaptée aux conditions climatiques, sociales et économiques locales et elle permet de produire des denrées alimentaires de qualité pour lesquelles la Suisse est connue. Des inalpes aux désalpes, des méthodes de production du fromage aux savoir-faire liés à la gestion des pâturages, de la fabrique artisanale d’ustensiles aux différents chants traditionnels, la saison d’alpage réunit tout un répertoire de coutumes et de rituels qui en font un patrimoine très vivant.

Transmission aux nouvelles générations

Mais l’avenir de cette tradition soulève de nombreuses questions, comme la transmission de ces savoirs ou l’adaptation de cette pratique aux changements climatiques. Établir le dossier de candidature a permis d’envisager les mesures concrètes à mettre en œuvre pour que cette tradition puisse se transmettre aux futures générations.

Le dossier de candidature a été préparé par l’Office fédéral de la culture (OFC) et des spécialistes du patrimoine et de l’agriculture. Ils ont bénéficié de l’appui d’un groupe d’accompagnement composé de représentants de l’économie alpestre, des cantons, de musées, de parcs naturels et d’autres organisations concernées. Après une procédure d’évaluation qui durera près de 18 mois, l’Unesco pourrait décider en novembre 2023 de l’inscription de cette tradition sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Avec d’autres pays pour l’irrigation traditionnelle

La Suisse est également associée à la candidature multinationale «Irrigation traditionnelle en Europe: connaissance, technique et organisation», coordonnée par l’Autriche et associant sept pays. Cette candidature vise à valoriser les modèles traditionnels d’irrigation et de gestion de l’eau. En Suisse, sont associés au projet les consortages de bisses en Valais (consortages d’Ayent, de Lens, de Trient, de Nendaz, de Grächen et Oberwalliser Sonnenberge) et les prairies irriguées (Wässermatten) de Haute-Argovie dans les cantons de Berne et Lucerne.