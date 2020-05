Formule 1

La saison de F1 débutera en Autriche le 5 juillet

Le Grand Prix de France a été annulé, celui de Grande-Bretagne confirmé à huis clos le 19 juillet.

«En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abu Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 Grands Prix, ajoute-t-il. Mais nous nous attendons à ce que les premières courses se déroulent sans spectateurs.»