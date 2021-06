Hockey sur glace  - La saison de Nino Niederreiter est terminée

Vainqueur de la Coupe Stanley en 2020, Tampa Bay a composté son billet pour les demi-finales des play-off 2021 de la NHL dans la nuit de mardi à mercredi. L’équipe entraînée par Jon Cooper s’est imposée 0-2 au PNC Arena de Raleigh contre Carolina et a remporté la série 1-4. Les buts du club floridien ont été inscrits par le joueur de centre albertain Brayden Point à la 25e minute en avantage numérique et par l’attaquant américain Ross Colton à la 50e minute.

Devant le filet des Bolts, le gardien russe Andrei Vasilevskiy a effectué 29 arrêts et réussi son deuxième blanchissage des play-off 2021. La saison de l’ailier droit grison Nino Niederreiter (28 ans), qui a effectué son retour au jeu après avoir soigné une blessure et qui a patiné 17’48 avec les Hurricanes, est donc terminée. En sept parties éliminatoires, le No 21 a signé un but. Conséquence: tous les Suisses impliqués dans la ligue professionnelle nord-américaine sont en vacances.