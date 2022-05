USA – Russie : La saison de WNBA débute sans Brittney Griner, détenue en Russie

La saison américaine de basketball féminin s’ouvrira vendredi soir sans l’une de ses meilleures joueuses, détenue en Russie.

80 jours après l’arrestation de l’une des stars du basketball américain, double médaillée d’or olympique, dans un aéroport près de Moscou, une nouvelle mobilisation est lancée pour tenter de la ramener aux Etats-Unis. L’immense star du basketball est accusée d’avoir eu en sa possession des «vapoteuses et un liquide présentant une odeur particulière» d’huile de cannabis, selon les douanes russes.

Craignant que la joueuse ne soit utilisée comme un outil de pression dans la guerre en Ukraine, qui a débuté quelques jours seulement après son interpellation, les autorités américaines ont dans un premier temps fait profil bas sur son cas, sans se prononcer sur le bien-fondé légal de son arrestation. Pas de veillée, pas de manifestation. Contrairement à la disparition de la star chinoise du tennis Peng Shuai qui avait provoqué un branle-bas de combat dans le monde du tennis et fait la une de tous les journaux, l’arrestation de Brittney Griner est entourée d’un épais silence. Elle n’est révélée au grand public que le 5 mars.

«Injustement détenue»

Ce dernier a oeuvré à la libération la semaine dernière de l’ex-Marine Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour violences, dans le cadre d’un échange contre un pilote russe détenu par la justice américaine. La femme de la basketteuse, Cherelle Griner, qui avait depuis mars appelé au «respect de leur vie privée» a aussitôt redonné de la voix. «Je t’aime et tu me manques plus que tout», publie-t-elle mercredi sur son compte Instagram, inondé de clichés du couple.