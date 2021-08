Suisse romande - La saison des piscines est déjà plombée par la météo 

Le ciel profite aux Bains d’Yverdon

Les intempéries n’ont pas fait que des malheureux. C’est le cas des Bains thermaux d’Yverdon, qui ont connu le 29 juillet leur plus forte affluence de l’été, avec plus de mille entrées: «On bénéficie cette année du mauvais temps, de l’interdiction de la baignade et de la fermeture des rives du lac. Par rapport aux piscines extérieures, cela nous permet de tirer notre épingle du jeu avec une fréquentation supérieure à 2020, une année post-Covid et estivale», explique Didier Brocard, directeur du centre médical des Bains.