Suisse

La saison des pruneaux a deux semaines d’avance

La saison des pruneaux a commencé avec dix à quatorze jours d’avance en raison des bonnes conditions météorologiques et des températures idéales.

Les pruneaux Tegera et Belle de Cacaks sont déjà mûrs. Grâce aux bonnes conditions météorologiques et aux températures idéales, la saison a commencé avec dix à quatorze jours d’avance, se réjouit jeudi Fruit-Union Suisse.

Quelque 1309 tonnes de pruneaux précoces seront récoltées. Ces fruits sont plus grands que la moyenne, doux et fruités. D’autres sortes seront récoltées jusqu’en octobre. Les Suisses consomment environ 1,5 kilo de prunes et de pruneaux par an.