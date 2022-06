Suisse : La saison hivernale a enregistré 54% de nuitées en plus

La fréquentation de l’hôtellerie suisse a nettement augmenté lors de la saison hivernale, avec 14,6 millions de nuitées, entre novembre 2021 et avril 2022.

Ce sont pas moins de 14,6 millions de nuitées qui ont été comptabilisées lors de la saison touristique d’hiver, entre novembre 2021 et avril 2022, en Suisse. En comparaison avec l’année précédente, c’est 5,1 millions de nuitées en plus, soit une augmentation de 54%, selon des statistiques provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) .

Demande en hausse en montagne

Les régions citadines ont aussi connu de fortes augmentations. Ainsi, Genève (+189,2%), la région zurichoise (+152%) et la région bâloise (+112%) ont affiché les plus grandes augmentations relatives de nuitées. À noter que ce sont ces régions qui ont le plus souffert des restrictions nationales et internationales liées au Covid-19, précise l’OFS.