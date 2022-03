allergies saisonnières : La saison du rhume des foins sera plus longue et plus violente

Sortez vos mouchoirs! La saison du rhume des foins commence par une mauvaise nouvelle. Deux chercheuses de l’université du Michigan, la professeure Allison Steiner et l’assistante de recherche Yingxiao Zhang, assurent, dans une étude publiée le 15 mars dans la revue «Nature Communications», que la saison du rhume des foins durera plus longtemps et entraînera des réactions allergiques plus fortes.

Augmentation du pollen: 16% à 40%

Sur la base de simulations, les scientifiques estiment qu’au cours du XXIe siècle les émissions de pollens commenceront 10 à 40 jours plus tôt qu’aujourd’hui et s’achèveront 19 jours plus tard qu’actuellement. Cette recherche* table sur une augmentation de 16% à 40% des émissions de pollens annuelles d’ici à la fin du siècle. L’étude concerne quinze espèces parmi lesquelles les graminées, l’herbe à poux, les conifères, l’érable, l’orme, l’aulne, le bouleau, le mûrier, le peuplier, le frêne et le chêne. La conclusion de l’étude fait toutefois état de nombreuses incertitudes, la principale étant l’évolution des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Phénomène observé en Suisse