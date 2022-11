Tourisme : La saison hivernale s’annonce prometteuse en Suisse

Le retour des touristes étrangers

Certes, les nuitées des touristes helvétiques resteront plus importantes (+14%) qu’avant la pandémie. Mais elles seront inférieures de 6% par rapport à l’hiver dernier. Il faut dire que les Suisses avaient été nombreux à rester au pays pendant le Covid. Ils repartent dorénavant à l’étranger. Heureusement pour le tourisme suisse, leur baisse sera largement compensée par les visiteurs étrangers qui sont de retour. Qu’ils viennent de pays voisins ou de plus loin, ils seront 18% de plus cet hiver que durant la saison passée.