Basketball : La saison NBA ne devrait pas reprendre avant 2021

Selon le patron de ligue nord-américaine, le championnat devrait attendre que les spectateurs puissent revenir.

LeBron James et les autres joueurs de NBA risquent d’attendre avant de commencer la nouvelle saison.

Le patron de la NBA, Adam Silver, a estimé que la saison 2020-21 ne devrait pas débuter avant le début de l’année prochaine, le meilleur compromis selon lui pour que les équipes puissent rejouer dans leurs salles et devant le public.

«D’après moi, il n’y aura pas de saison avant début 2021. Plus nous en apprenons, plus je continue de croire que cela ira mieux en janvier», a déclaré Silver sur CNN.

«L’objectif pour nous est que la saison prochaine soit une saison normale, avec 82 rencontres et des play-off. Et si l’idéal est de débuter à Noël, cela semble peu probable. Au plus tôt, janvier est le meilleur compromis car l’objectif est de jouer devant le public»