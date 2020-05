Formule 1

La saison retardée? «Une bénédiction»

Le sextuple champion du monde Lewis Hamilton a apprécié cette «sorte de congé sabbatique» qui s'est offert à lui.

Lewis Hamilton se sent «plus ressourcé que jamais» avec le report du début de la saison de F1 en raison du coronavirus. Le pilote de 35 ans a expliqué, dans une vidéo diffusée par son écurie Mercedes, que son absence forcée des circuits, du fait de l'annulation ou du report de 10 GP sur 22 jusqu'en juillet pour cause de pandémie, était «presque une bénédiction d'une certaine façon parce qu'elle permet d'apprécier encore plus les choses qu'on aime et qu'on fait».