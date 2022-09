Genève: La salle de grimpe de Satigny (GE) détruite par le feu rouvrira en 2023

Genève : La salle de grimpe détruite par le feu rouvrira en 2023

Victime des flammes au printemps, le centre d’escalade de la zone industrielle de Satigny devrait rouvrir ses portes à l’automne prochain. Les travaux viennent de démarrer, comme l’a indiqué mardi la RTS. Une bonne nouvelle pour les amateurs, puisqu’à l’exception du Centre sportif de la Queue d’Arve, aucune possibilité de pratiquer l’escalade de voie en intérieur n’existe au bout du lac. Mais son mur est pris d’assaut depuis la rentrée universitaire, et des grimpeurs ont dû repartir par manque de place, ont relaté ses responsables à la RTS.



La salle de grimper.ch à Satigny avait ouvert en avril 2021. L’impressionnant incendie, visible du ciel et dans tout le canton, s’était produit un an plus tard, le 17 avril dernier. Il n’avait pu être éteint entièrement que le lendemain. Les dégâts se montent à quelque 4 millions de francs, sans compter le bâtiment lui-même. Une aile s’était notamment effondrée. Selon le directeur de grimper.ch, le renchérissement des matières premières va peser, puisque les prix ont augmenté de près de 50% pour un pan d’escalade.