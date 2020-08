Présidentielle américaine : La salle des Lakers transformée en bureau de vote

Pour accentuer la lutte contre l’injustice raciale, le Staples Center va être transformé en bureau de vote pour la présidentielle américaine.

«La franchise des Lakers est extrêmement heureuse de pouvoir s’associer à AEG et au comté de Los Angeles pour ouvrir le Staples Center afin d’offrir un lieu sûr et facilement accessible aux gens pour voter», a déclaré Jeanie Buss, la présidente des Lakers. «Pour que notre démocratie fonctionne, tous les citoyens doivent pouvoir voter de manière sûre et sécurisée – et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à faire en sorte qu’ils puissent le faire», a-t-elle ajouté.