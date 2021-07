Réalité virtuelle : La salle d’opération transformée en jeu vidéo multijoueur

Un ancien stagiaire de l’éditeur Activision-Blizzard applique avec succès les recettes du jeu vidéo à la formation des chirurgiens.

Image de démonstration du logiciel d’OssoVR. OssoVR

La start-up californienne OssoVR a déjà réuni plus de 40 millions de dollars avec sa plateforme immersive de formation et d’évaluation chirurgicale. Elle permet aux chirurgiens de pratiquer des interventions sur des mannequins virtuels dans un espace 3D visible via un casque de réalité virtuelle.

Justin Barad, son patron et cofondateur, ambitionne d’intégrer la mécanique multijoueur des jeux vidéo dans la salle d’opération virtuelle pour intégrer de manière efficace les équipes engagées. Initialement stagiaire pour devenir développeur de jeux chez Activision-Blizzard, celui qui est finalement devenu chirurgien orthopédiste s’est transformé en entrepreneur. «Je voyais de première main un problème dans ma pratique clinique que je ne pouvais pas ignorer. Quand j’ai compris que je pouvais faire quelque chose, je me suis senti obligé d’essayer d’y remédier», a-t-il confié au site vator.tv.

Vous ne savez jamais à 100% ce que vous faites, mais c’est aussi l’un des aspects passionnants du fait que vous apprenez constamment quelque chose de nouveau Justin Barad, cofondateur et patron d’OssoVR.

OssoVR compte une centaine d’employés, «la plus grande équipe d’illustrateurs médicaux au monde», prétend même la start-up californienne qui a recruté des anciens d’Electronic Arts, de Microsoft et d’Apple. Elle propose déjà plus de 120 modules de formation immersive recouvrant 10 spécialités.

La plateforme est utilisée à la fois par des chirurgiens parfaitement formés et sans pratique ou ayant besoin d’une mise à jour, ainsi que par des chirurgiens en début de carrière. La solution fonctionne avec le port d’un casque Oculus Quest 2 de Facebook via le programme Oculus for Business de l’entreprise.

Efficacité reconnue

Répandu dans une vingtaine de pays et en plusieurs langues dont le français, OssoVR revendique plus de 30’000 sessions et des collaborations avec les cinq plus grandes entreprises de dispositifs médicaux orthopédiques. À l’occasion de sa dernière levée de fonds en date, OssoVR a déclaré que sa plateforme avait été validée dans de nombreux hôpitaux en tant qu’outil de formation pour les chirurgiens avec une efficacité incomparable avec les méthodes traditionnelles.