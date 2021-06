Paris : La Samaritaine, bijou Art nouveau, a rouvert après seize ans de sommeil

Le grand magasin, véritable monument parisien, a accueilli ses premiers clients mercredi. Il démarre sa seconde vie transformé en temple du luxe.

L’insouciance des Trente Glorieuses

«Avant c’était super, il y avait absolument tout, mais vraiment tout: la quincaillerie, le blanc, la mercerie… On venait tout le temps avec notre mère, on pouvait trouver une poignée de porte par exemple», se souvient Jocelyne Gaillot, 71 ans, accompagnée de sa sœur. «On est contentes, on n’achètera rien mais on est venues pour voir.»