Colombie: la santé des enfants rescapés évolue «favorablement»

Le petit avion dans lequel les enfants de 13, 9, 5 et un an avaient embarqué le 1er mai a été retrouvé deux semaines plus tard le nez écrasé au sol au milieu de la jungle, dans le sud du pays. Les trois adultes à bord, la mère, un proche et le pilote, sont morts dans le crash et les enfants ont erré pendant 40 jours avant d’être retrouvés vendredi.