Suisse romande: La santé des femmes, un domaine commercial en vogue

«Ces centres spécifiques sont donc bienvenus, mais il ne faut pas oublier l’importante composante marketing derrière, analyse Joelle Schwarz, co-responsable de l’unité santé et genre à Unisanté. L’imagerie mammaire est proposée à beaucoup d’autres endroits, et si la non-mixité peut être plus confortable, elle n’amène pas forcément de bénéfices en terme d’expertise, tandis qu’on pourrait craindre qu’elle conduise à l’exclusion des personnes trans ou non-binaires.»

La doctoresse Nathalie Beuret-Lepori a ouvert un des premiers centres spécialisés dans la santé des femmes à Lausanne il y a 16 ans. L’objectif: se spécialiser pour améliorer les savoirs et la prise en charge autour des maladies féminines. Elle nuance toutefois: «Les centres de compétences se multiplient, mais ce n’est pas que positif. Il ne faut pas oublier les autres domaines de compétence et la formation nécessaire pour se tenir à jour, qui est toujours plus poussée et prend beaucoup de temps.» Une conséquence positive de cette évolution du marché est toutefois l’information qui s’améliore pour les patientes.