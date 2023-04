Genève: La santé mentale des jeunes suivis par l’OMP doit être confiée aux HUG

Selon des experts, la séparation actuelle de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent entre l'office médico-pédagogique et l’Hôpital cantonal ne permet pas de répondre aux besoins.

L’OMP, qui traverse une crise, est en pleine réorganisation. Lucien FORTUNATI

La prise en charge de la santé mentale des jeunes ne fonctionne pas à Genève. Une organisation décentralisée en est la cause. En effet, le canton a la particularité d’avoir deux services distincts de pédopsychiatrie publique: d’un côté l’ambulatoire, géré par l’Office médico-pédagogique (OMP), de l’autre, l’hospitalier, au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Or, un rapport d’experts, divulgué mercredi, constate que ce système ne permet pas de répondre aux besoins de la population.

Liste d’attente de plusieurs mois

La séparation des services «semble avoir été un frein au développement des prises en charge adéquates et de structures intermédiaires entre ambulatoire et stationnaire», résume le Conseil d’Etat. Les spécialistes ont également mis en évidence une liste d’attente à rallonge. «A la sortie de l’hôpital, une attente de 1 à 2 mois n’est pas une exception», peut-on lire dans le document de 66 pages, qui se penche aussi sur le fonctionnement de la psychologie sociale et la pédagogie spécialisée. Dans ce dernier domaine, une remarque alarmante est à souligner: «la création de l'OMP n'a pas favorisé le développement de dispositifs d'inclusion scolaire».

Centraliser la psychiatrie aux HUG

Afin de redresser la barre, les auteurs du rapport ont formulé plusieurs recommandations. La plus marquante consiste à confier l’ensemble du secteur pédopsychiatrique aux HUG, qui se chargeraient donc des consultations psychiatriques ambulatoires, aujourd’hui entre les mains de l’OMP. Parallèlement, les experts préconisent le développement des consultations spécialisées, des dispositifs de crise et des structures intermédiaires. Objectif: favoriser la continuité des prises en charge, réduire les délais d’attente, renforcer les approches individualisées et mieux répondre à l’urgence.

Transformer l’OMP

Concernant l’OMP , le rapport suggère de le transformer en un service de pédagogie spécialisée qui travaillerait de concert avec les directions générales de l’enseignement (école obligatoire et secondaire II). Ceci afin de permettre à l’office de se recentrer sur sa mission première, à savoir la pédagogie spécialisée. Enfin, les auteurs conseillent de créer des équipes spécialisées qui interviendraient en milieu scolaire, pour renforcer la qualité du soutien aux élèves et aux professionnels. Ces propositions interviennent alors que l’office traverse une crise majeure et fait l’objet d’une réorganisation. En février dernier, le Département de l’instruction publique a annoncé que l’OMP allait confier ses foyers à des fondations privées.

Dans son communiqué, le gouvernement prend acte de ces recommandations, mais souligne que «leur mise en œuvre implique une reconfiguration complète du panorama de la pédopsychiatrie publique et, en cascade, de l'organisation de la pédagogie spécialisée. De telles options devront être discutées et, le cas échéant, décidées par les magistrats qui seront chargés de ces thématiques lors de la prochaine législature.»