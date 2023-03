Bruno Peki veut lever le tabou sur la santé mentale

Avis aux amateurs d’humour. Une soirée stand up intitulée #Làpourtoi, organisée par l’association Stop Suicide, aura lieu au Bâtiment des forces motrices à Genève, dimanche 5 mars 2023. Entouré de sept autres comiques suisses, français et belges, le pétillant Genevois Bruno Peki, 23 ans, animera ce spectacle qui lui tient particulièrement à cœur.

Que verra-t-on à cette soirée?

C’est un gala qu’on fait depuis quelques années avec l’association Stop Suicide. Et j’ai pour habitude d’inviter des amis humoristes de toute la francophonie et de leur donner une dizaine de minutes sur scène. Cette année, il y a les Suisses Alexandre Kominek, Blaise Bersinger et Thomas Wiesel. Pour les Belges, Sérine Ayari et Fanny Ruwet et les Français Julien Santini et Alexandra Pizzagali. C’est un spectacle en faveur de cette association qui s’occupe de la prévention du suicide chez les jeunes en Suisse romande, mais il n’y a pas de thèmes imposés dans les sketchs. Si les humoristes ne veulent pas parler de suicide, parce que c’est délicat de faire des blagues sur ce sujet, je le comprends tout à fait. Le but du spectacle est de passer un bon moment.

Pourquoi avez-vous choisi d’y participer?

Cela fait quelques années que je suis ambassadeur de l’association Stop Suicide. On me l’a proposé quand j’ai commencé à faire du stand up. Cela m’a tout de suite parlé parce que j’étais jeune à l’époque, je le suis encore (rire), et je voyais autour de moi qu’on commençait beaucoup à parler de santé mentale. Je trouve justement important de ne pas rendre ce sujet tabou. Plus on en parle, plus on peut le prévenir. Se dire que c’est OK de ne pas se sentir bien et d’aller chercher de l’aide. Ma vraie motivation était de travailler avec cette association pour lui donner un maximum de visibilité. En plus, c’est une équipe formidable composée de jeunes qui se donnent à 200%.

Avez-vous déjà été confronté de près ou de loin au suicide?

Je touche du bois car j’ai toujours été très bien entouré et j’ai une très bonne santé mentale. Mon entourage m’a aussi toujours poussé à en parler. Dans certains cadres, on ne parle pas trop de la santé mentale, contrairement à la santé physique. Dans mon entourage, il y a des gens qui vivent des moments difficiles et cela arrive à tout le monde. D’autant plus avec tout ce qui s’est passé avec la pandémie, les confinements. Cela a mis un vrai coup à notre santé mentale. Comme c’est un sujet tabou, on ne sait pas quoi faire quand ça va mal. On se sent désarmé. Il faut savoir qu’il y a des gens pour en parler, des professionnels, des lignes d’appels. Face à ça, on n’est pas tout seul. C’est pour ça que c’est soirée s’appelle «Là pour toi».

Avez-vous un truc pour rester positif dans la vie?

Comme tout le monde, j’ai des moments compliqués où je ne passe pas de bonnes journées. Je pense qu’il faut déjà parler avec des gens en qui on a confiance. Ne pas avoir honte de mettre des mots sur ce qu’on vit. Pour moi, ce qui m’aide beaucoup, c’est l’humour. Regarder des divertissements, des séries, des vidéos, des films. Des choses qui me permettent de m’évader et sortir quelques instants de mon quotidien pour penser à autre chose, relativiser et prendre du recul.

Quels sont vos projets?

En ce moment, je fais une pause dans ma carrière parce que je suis retourné aux études. Je suis étudiant au conservatoire d’art dramatique de Montréal. J’habite donc au Canada. J’ai eu la chance de caler ce spectacle en Suisse pendant ma semaine de vacances. En ce moment, je me consacre un peu plus à l’interprétation de rôles, que cela soit au théâtre ou devant une caméra. Cela me plaît énormément. L’école est formidable. Juste avant de partir, j’ai tourné dans une série intitulée «Délits mineurs» qui sera diffusée sur la RTS 1 en novembre 2023. Et sinon, je vais essayer de revenir quand je peux pour faire des spectacles en Suisse, parce que ça me manque vraiment beaucoup.