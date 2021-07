Pluies diluviennes en Suisse - Les berges de l'Arve évacuées

La ligne du LEB a été coupée mardi matin entre les arrêts Lausanne-Flon et Montétan, en ville de Lausanne. En cause, indiquent les TL, un poteau de la ligne électrique aérienne arraché, probablement à cause des orages. De plus amples informations suivront. Les travaux devraient durer jusqu'à midi environ, avant que la ligne ne puisse être rétablie.