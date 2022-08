Valais: La SATOM ouvre grandes ses portes pour son 50e anniversaire

Actuellement, deux fours permettent l’incinération de 10,5 tonnes de déchets par heure, soit 180’000 tonnes sur l’année. Un nouveau four devrait remplacer le plus ancien qui arrive en fin de vie. La nouvelle installation traitera 15 tonnes par heure et sera équipée d’un traitement des fumées encore plus performant. Une turbine à vapeur supplémentaire optimisera la production d’électricité et l’alimentation du site chimique montheysan en vapeur. L’aménagement du nouveau four offre l’opportunité d’insérer d’ici 2030 une unité de captage du CO 2 .