La saucisse de l’Olma est connue bien au-delà des frontières du canton de Saint-Gall. C’est probablement ce qui a permis à cette spécialité alémanique de résister à la crise du coronavirus et ce malgré la fermeture des restaurants ou l’annulation de grands événements tels que la foire de l’Olma et les matches de foot. C’est ce que rapporte en cette fin de semaine le label Culinarium, qui promeut les spécialités de Suisse orientale. Selon ses estimations, la vente de saucisses ne s’est pas détériorée par rapport à 2019. Le directeur de Culinarium, Urs Bolliger, confirme: «Les quantités vendues sont restées plus ou moins identiques. On s’attend à des variations de 2% à 3%.»