«GAME OF THRONES» : La scène du viol, «pire moment de ma carrière»

Iwan Rheon, alias Ramsay Bolton, est revenu sur le tournage de la scène du viol de Sansa Stark dans la série «Game of Thrones».

Si «Game of Thrones» restera culte pour ses scènes de batailles épiques et ses trahisons shakespeariennes, elle le sera aussi malgré elle pour sa représentation problématique, voire controversée, de la sexualité et de la violence faite aux femmes. À ce sujet, Iwan Rheon, l'interprète de l'infâme Ramsay Bolton, en a encore beaucoup sur le cœur. Dans une interview à «Metro», l'acteur est revenu sur le tournage d'une scène particulièrement choquante de la saison 5, apparue dans l'épisode «Unbow, Unbent, Unbroken»: le viol de Sansa Stark par son bourreau et mari imposé.