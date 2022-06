Pour Olly Alexander, la scène est un exutoire

Oui. J’espère aider d’autres jeunes à s’assumer en me montrant tel que je suis. À l’école, j’étais souvent harcelé. On devait porter un uniforme en cours sauf un jour par an où on avait le droit de s’habiller comme on voulait. À 13 ans, je suis arrivé en classe avec du noir aux yeux, un collier ras du cou et une cible dans le dos. Dans ma tête, je me suis dit que je devais m’assumer au lieu de me cacher et qu’un jour je prouverais aux élèves que je réussirais à m’imposer comme je suis.