Bertrand-Kamal éliminé : «La scène la plus triste de Koh Lanta en 20 saisons»

Les internautes ont été bouleversés par l'élimination, vendredi soir, de Bertrand-Kamal, candidat décédé d'un cancer en septembre dernier.

Quand le couperet tombe, tous les candidats sont abattus et le malheureux part s'isoler sur un coin de la plage. D'abord souriant pour réconforter ses amis, le jeune homme de 31 ans s'effondre en interview.

«Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête, lâche-t-il. J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. Koh-Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme».