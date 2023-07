La DJ techno Félicie fera taper du pied le public de Short Circuit

Félicie a sorti l’EP «Art of Detachment» en juin. Black Works

Félicie fait partie de ces artistes qui marquent les esprits. Rares, en effet, sont ceux qui, comme cette DJ et productrice dans la vingtaine basée à Paris, arrivent à dégager un tel condensé d’énergie avec leurs sets. En pleine ascension, la tête d’affiche du festival Short Circuit, à Moudon (VD), a joué sa techno aux kicks superpuissants déjà plus d’une vingtaine de fois dans le monde depuis le début de l’année 2023, dont une fois au mythique Tresor de Berlin, en avril.

Comment peut-on décrire vos sets?

J’apprécie les tracks qui ont beaucoup d’énergie et qui vont droit au but. Mes sets ont toujours comme principal objectif de faire danser la foule sans ménagement. J’aime les faire évoluer, tout en gardant une base intense et un rythme groovy, souvent mixés avec des sonorités old school. J’aime surprendre le public.

Vous avez lancé votre carrière il y a seulement quelques années. Comment expliquez-vous votre rapide ascension?

Je pense qu’avec du travail, de la détermination et de la patience, beaucoup de choses positives peuvent se produire sur le chemin d’un artiste. Même s’il est parfois compliqué d’apprendre à ne pas se comparer aux autres, surtout à l’ère des réseaux sociaux où tout, et notamment le succès, doit arriver rapidement. Je pense avoir réussi à poser les bases de ma carrière lentement mais sûrement, car je souhaite évoluer dans cette industrie sur le long terme.

Vous êtes DJ, mais aussi productrice.

J’ai commencé à produire environ un an après avoir appris à mixer, car je souhaitais non seulement approfondir mes connaissances en théorie musicale, mais aussi pouvoir m’exprimer à travers ma propre musique et pouvoir être associée à mes tracks et à un style en particulier. Produire aide également à comprendre et à assimiler de nombreux principes tels que les fréquences, les EQ… ce qui est aussi important lorsqu’on mixe.

Vous avez déjà joué en Suisse, notamment en Valais il y a quelques mois. Comment trouvez-vous le public suisse?

Je garde de très bons souvenirs de mes venues en Suisse, car il y a une énergie extraordinaire. Pour moi, la scène techno, chez vous, est une des plus qualitatives en Europe! En tant qu’artiste, on ressent tout de suite que le public est composé de vrais passionnés et qu’il est toujours prêt à partager cette énergie et à fusionner avec l’artiste.

Adaptez-vous votre setlist en fonction d’où vous jouez?

Je prends toujours en compte de nombreux critères par rapport à mes playlists, tels que le club, le sound system, le type d’événement et son public, mon heure de passage… Un track joué à Berlin en club la veille ayant reçu beaucoup de réactions, peut n’en recevoir aucune le lendemain à Londres lors un festival… C’est d’ailleurs pourquoi il est primordial de savoir construire son set sur le moment afin de le faire évoluer dans les meilleures conditions.

À la fin de votre set, qu’aimez-vous qu’on vous dise?

Que la personne qui me parle me confie qu’elle a tellement dansé qu’elle en a mal aux pieds! (Rire.)