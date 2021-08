Laura Prepon a quitté la scientologie

Los Angeles : La scientologie fait partie du passé pour Laura Prepon

L’actrice a révélé qu’elle avait quitté le mouvement fondé par L. Ron Hubbard.

Laura Prepon n’a pas de projet de film ni de série pour le moment Imago.

L’actrice de la série «Orange Is The New Black» n’avait jamais caché qu’elle faisait partie des membres de l’Église de scientologie. L’Américaine avait rejoint le mouvement en 1999 et avait à plusieurs reprises évoqué le sujet publiquement, déclarant qu’intégrer cette communauté l’avait aidée à être plus calme. Aujourd’hui, tout cela est loin derrière elle.

Dans une interview à «People», la mère de famille de 41 ans a révélé qu’elle n’était plus membre de la scientologie depuis cinq ans. «J’ai toujours été ouverte d’esprit. J’ai été élevée dans les religions catholique et juive. J’ai prié dans des églises et médité dans des temples, mais la scientologie ne fait plus partie de ma vie», a-t-elle confié. Laura Prepon, qui a par le passé avoué avoir connu des troubles du comportement alimentaire durant son enfance, ne s’est pas étendue sur les raisons qui l’avaient poussée à prendre cette décision. Le fait que son mari, l’acteur Ben Foster, n’ait jamais été membre du mouvement a certainement joué un rôle. C’est d’ailleurs en sa compagnie que la comédienne trouve aujourd’hui la sérénité. «Nous méditons chaque jour et j’aime ça. Cela m’aide à écouter ma voix intérieure et c’est quelque chose que nous pouvons faire ensemble», a-t-elle exprimé.

Il faut dire qu’avec deux enfants – une fille de 4 ans et un garçon de 16 mois –, le quotidien du couple n’est pas de tout repos. Encore moins quand, comme Laura Prepon, on lance une ligne d’ustensiles de cuisine et qu’on rédige un livre de recettes.