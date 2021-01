C’est à une histoire plutôt inhabituelle que les policiers municipaux de la capitale du Jura ont été confrontés samedi vers 19h30. Une statue qui se trouve à l’entrée du Collège de Delémont depuis 1961 a été emportée par un inconnu. Baptisée «Promenade» par son concepteur Heinz Schwarz, un artiste thurgovien ayant vécu à Genève, la belle et longiligne sexagénaire en bronze tenant son chien en laisse a été surnommée Lili par les Delémontais. Et, beau signe du destin, c’est une promeneuse de chien qui a constaté la disparition de Lili et a alerté la police.

Les agents municipaux ont interpellé un homme à vélo qui avait chargé Lili dans une remorque. Selon nos renseignements, le voleur est un Suisse né, comme Lili, en 1961. Selon le commissaire de la police municipale, l’individu a arraché la sculpture avec une pince. Lors de son audition, il aurait tenu des propos pour le moins incohérents et aurait nié les faits en se livrant à des explications abracadabrantes.