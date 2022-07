Insolite : La sculpture d’un inconnu était, en réalité, celle du jeune Napoléon

La maison Sotheby’s, à Londres, vendra mardi un buste de Bonaparte estimé entre 140’000 et 210’000 francs. Son propriétaire l’avait acheté pensant qu’il représentait un anonyme.

Un collectionneur, qui avait acheté le buste d’un anonyme, s’est retrouvé avec une sculpture du jeune Napoléon Bonaparte réalisée par un artiste célèbre, a indiqué vendredi Sotheby’s qui le proposera à la vente le 5 juillet à Londres. Le nom du vendeur et le prix auquel il avait acquis l’objet n’ont pas été divulgués. Mais la maison d’enchères estime l’œuvre entre 120’000 et 180’000 livres (env. 140’000 et 210’000 francs).