Hydrologie: La sécheresse 2022 est définitivement derrière

L’année 2022 a été marquée par une sécheresse record avec un énorme déficit de précipitations. Les pluies annuelles ont souvent atteint 70 à 90% de la norme 1991-2020, a expliqué MétéoSuisse dans son bulletin climatologique annuel . Conséquence: des lacs et des rivières se sont retrouvés à des niveaux largement inférieurs à la normale, voire carrément à sec. Mais tout est désormais rentré dans l’ordre, selon l’Office fédéral de l’environnement.

Il faut dire qu’il a beaucoup plu cet automne, surtout en octobre et décembre. En Suisse romande, les précipitations ont même dépassé 130% de la norme 1991-2020. Dans les Alpes, les valeurs ont oscillé en de nombreux endroits entre 80 et 120% de la norme. La situation pour les lacs et cours d’eau s’est donc détendue. «Seul le lac Majeur enregistre encore des valeurs inférieures à la moyenne», précise l’OFEV aujourd’hui.