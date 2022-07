Milan : La sécheresse historique met à nu les faiblesses de l’Italie

Le manque d’eau actuel dans le nord du pays est aggravé par la vétusté des infrastructures.

Le Pô a atteint son niveau le plus bas en plus de soixante ans.

«La situation est dramatique. Si le problème d’eau persiste, ma récolte risque d’être dévastée à 100%», redoute Gianluigi Tacchini, riziculteur à Santa Cristina e Bissone, près de Milan. Au-delà des rizières, très gourmandes en eau, 30% de la production agricole et la moitié des élevages sont menacés par la sécheresse actuelle, selon un syndicat agricole.

Face à la baisse historique du niveau du fleuve Pô (lire ci-dessus), restrictions et rationnements se multiplient. Cette sécheresse sans précédent depuis les années 1950 met en évidence la fragilité des infrastructures italiennes, souligne Fran­cesco Cioffi. Pour ce professeur d’hydrologie à l’université romaine de La Sapienza, elle révèle «l’absence d’une politique efficace de gestion des ressources». L’État lui-même évalue à 36% les réserves d’eau perdues chaque année en raison de la vétusté du réseau de canalisations et de stockage. Un taux qui monte, dans certaines villes, jusqu’à 70%. Fran­cesco Cioffi juge urgent d’investir massivement dans des techniques d’irrigation plus efficaces, le recyclage de l’eau utilisée dans l’industrie ou encore la séparation de l’eau potable de celle destinée à d’autres usages.