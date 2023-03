Test: La Seconde Guerre mondiale sous une perspective inédite

Alors que la licence «Company of Heroes» était démobilisée depuis environ dix ans, le studio Relic Entertainment a décidé de reprendre les armes pour un troisième opus se déroulant toujours durant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois on revit cette épopée sanglante sous d’autres cieux, à savoir la campagne d’Afrique avec les forces de l’Axe à travers les yeux des Alliés. On se la joue comme «Total War», avec une gestion des troupes au tour par tour en déplaçant ses cohortes représentées par des pions.