Etats-Unis : «La seconde morsure, c’est celle qui m’a brisé les os»

Un homme de 61 ans a miraculeusement survécu à l’attaque d’un ours dans une forêt reculée d’Alaska, mardi.

Allen Dewitt Minish était en train d’arpenter un terrain pour le compte d’un agent immobilier, mardi, près de Gulkana (Alaska), quand il a entendu un bruit suspect. À peine avait-il terminé d’entrer des données dans son GPS qu’un ours l’a attaqué. «Je l’ai vu et il m’a vu en même temps, c’est effrayant», raconte le survivant à ABC News , depuis son lit d’hôpital à Anchorage. En deux temps trois mouvements, l’animal a chargé, sans que l’homme de 61 ans n’ait le temps de se cacher derrière des arbres.

Allen a tenté de faire fuir l’animal en brandissant sa perche d’arpentage, mais le plantigrade s’en est débarrassé en un coup de patte. Une lutte d’environ 10 secondes a alors commencé: «Quand il s’est jeté sur moi, j’ai attrapé sa mâchoire inférieure pour le repousser. Mais il m’a poussé sur le côté et m’a pris un quart de mon visage. Il a pris un morceau, puis un deuxième, et c’est cette deuxième morsure qui m’a brisé les os», raconte le sexagénaire. Quand l’animal a enfin lâché prise, Allen s’est couché sur le ventre et a placé ses mains sur sa tête. L’ours s’en est allé.