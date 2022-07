MÉSAVENTURE AERIENNE : La sécurité aérienne française aurait mal identifié l’avion d’Alain Berset

Le conseiller fédéral n’aurait pas répondu à l’appel de contrôle français à cause d’une erreur d’identification, selon des enregistrements des échanges analysés par la «SonntagsZeitung».

Jeudi dernier , on apprenait que la France n’envisageait aucune poursuite à l’encontre d’Alain Berset à la suite du survol d’une zone d’exclusion militaire. Dimanche, la SonntagsZeitung du jour rapporte que sa mésaventure serait également la conséquence d’erreurs graves commises par la sécurité aérienne française.

Le journal dominical a publié samedi soir en ligne des enregistrements des messages radio issus de la sécurité aérienne française lancés au conseiller fédéral pour étayer ses dires. Notre ministre de l’Intérieur n’aurait ainsi pas répondu aux appels radio parce qu’il ne se sentait pas concerné. C’est seulement plus tard, lorsqu'il a été contraint d'atterrir par des avions de combat, que les Français ont utilisé la bonne identification, montrent les enregistrements.

Le journal zurichois a également fait écouter les enregistrements des appels de contrôle français à quatre pilotes et experts en aviation. Trois d’entre eux affirment qu'ils ne se seraient probablement pas non plus sentis concernés par ce message. Cela sachant que pendant un vol ils reçoivent «presque sans arrêt» des messages radio avec des désignations similaires d'autres avions.