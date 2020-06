Actualisé il y a 4min

CONDUITE AUTOMATISÉE

La sécurité avant tout!

Les voitures modernes gagnent toujours plus en autonomie, ce qui peut être le gage de plus de sécurité, mais soulève également des questions quant aux risques.

Si la voiture prend le contrôle, le conducteur est libéré de la tâche de conduite, même s’il est tenu de surveiller le véhicule et son environnement. Bosch

Il va encore falloir faire preuve d’un peu de patience avant de voir les voitures autonomes faire leur apparition sur le marché. Nous nous situons dans une phase de transition, dans laquelle la conduite de plus en plus automatisée apporte de nouveaux défis pour la sécurité routière. Cela nécessite non seulement un développement technique, mais également de la recherche. «Il ne faut pas perdre de vue la sécurité, malgré l’enthousiasme que suscite le lancement de véhicules automatisés sur le marché», comme l’écrit le Bureau de prévention des accidents (BPA) dans son rapport sur la conduite automatisée. Car chaque étape d’automatisation apporte son lot de nouveaux problèmes à résoudre.

Dans la mesure où une grande partie des accidents de la route sont aujourd’hui dus à l’erreur humaine, les véhicules automatisés représentent de grands espoirs en matière de sécurité routière. Mais d’ici à ce que l’on puisse constater les effets positifs sur la sécurité et à ce qu’un grand nombre de véhicules autonomes soient présents au quotidien sur nos routes, il faudra composer avec une longue phase de transition, durant laquelle on pourrait même voir le nombre d’accidents augmenter, à en croire le BPA.

La conduite semi-automatisée, déjà possible à bord de nombreux véhicules neufs, décharge largement le conducteur de la tâche de conduite, même s’il est toujours obligé de superviser le véhicule et ses environs, afin de pouvoir en reprendre le contrôle si nécessaire. «Un contrôle fiable des données ne peut être assuré que pour une durée maximale de 20 minutes», explique Markus Deublein, expert en conduite automatisée au BPA. La prochaine étape d’automatisation, c’est-à-dire la conduite conditionnellement automatisée, ne nécessitera plus une surveillance permanente. Le conducteur pourra lire un livre pendant la conduite, qui sera assurée par la voiture, mais il aura néanmoins la possibilité de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. Or, cela ne laissera pas le temps de se faire une idée de la situation, les mauvaises manipulations étant préprogrammées.

À l’heure actuelle, seule la conduite semi-automatisée est autorisée. Mais les constructeurs automobiles travaillent d’arrache-pied sur le développement de l’automatisation des véhicules. Fraunhofer Institut

Avec la conduite hautement automatisée, une voiture se déplace de manière totalement autonome dans une zone agréée. L’humain n’a plus à prendre le relais lorsque le système atteint ses limites. «L’un des principaux problèmes est que les voitures autonomes et les autres usagers de la route ont des langages différents et ne se comprennent pas», explique Markus Deublein. Selon lui, il faut des concepts de communication concluants et des solutions techniques uniformes pour l’avenir, par exemple des signaux compréhensibles à l’échelle globale et de manière intuitive. Mais le véhicule doit également être capable de reconnaître et d’interpréter correctement les signaux corporels et d’autres signes non verbaux.

Dans les années à venir, le BPA envisage de lancer diverses études et de participer à des groupes de recherche sur les défis que représente la conduite automatisée. Dans un premier temps, un projet visant à tester les systèmes d’assistance au freinage d’urgence automatisés sera lancé en coopération avec le Conseil autrichien de la sécurité routière (KFV) et l’Université technique d’Ingolstadt (Allemagne). Le BPA étudie également la manière de développer la formation des conducteurs et les infrastructures routières, afin de suivre l’évolution de la technologie des véhicules. Car les défis sont tout aussi importants que les attentes en matière de sécurité accrue des véhicules autonomes. Malgré l’enthousiasme suscité par l’arrivée des véhicules automatisés, la sécurité doit rester la priorité absolue.

L’un des principaux problèmes est que les véhicules automatisés et d’autres usagers de la route utilisent des langages différents et ne se comprennent pas. Daimler