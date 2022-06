Suisse : La sécurité dans les transports publics reste élevée

En 2021, il y a eu 15 morts et 133 blessés graves dans des accidents dans les transports publics et celui de marchandises. Aucun passager n'a toutefois perdu la vie.

Erreurs de comportement

L’OFT dévoile que «les erreurs de comportements de voyageurs et d’employés sont la cause principale des accidents graves». L’Office observe aussi que les manœuvres et les travaux sur et aux abords des voies «se sont révélés particulièrement risqués, l’année dernière». Au vu de ce constat, l’OFT s’engage à effectuer cette année davantage de contrôles dans ces domaines.