Télécrochet

La sécurité des candidats de «I-LAND» en question

Un participant de l’émission coréenne «I-LAND» s’est blessé durant les répétitions, mais la production ne veut rien changer.

La diffusion du programme dont le but est de trouver la nouvelle star de la K-pop n’a pas encore commencé que déjà des critiques se font entendre. Ce n’est pas le contenu de «I-LAND» qui est mis en cause, mais les conditions de tournage, rapporte le site entertain.naver.com, repris par k-gen.fr. D’après plusieurs personnes travaillant pour l’émission qui sera visible dès le 26 juin sur la chaîne Mnet, un membre de l’équipe technique et un candidat se sont blessés sur une des scènes à quelques jours d’intervalle.