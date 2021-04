Suisse : La sécurité des diagnostics in vitro en consultation

Le Conseil fédéral veut accroître la sécurité des dispositifs médicaux, notamment les diagnostics in vitro. But: mieux protéger les patients. Une procédure de consultation en ce sens vient d’être ouverte.

Un «dispositif médical de diagnostic in vitro» est un dispositif permettant à un praticien ou à une personne de poser un diagnostic médical, à partir d’un échantillon de fluide corporel prélevé sur le corps et étudié hors du corps.

Près de 500’000 dispositifs médicaux et diagnostics in vitro circulent actuellement sur le marché suisse et dans l’espace économique européen. Mais tous ne sont pas sûrs. Pour preuve différents incidents, comme l’affaire des implants mammaires en silicone ou celle des prothèses de hanches défectueuses, sont encore dans toutes les mémoires. Du coup, le Conseil fédéral veut des dispositifs médicaux plus sûrs, en particulier les diagnostics in vitro (IVD).