Genève - La sécurité en prison est en péril, alertent les chefs

«Aujourd’hui, s’il y a un problème en cellule, soit le gardien viole les règles de sécurité et intervient seul avec des risques évidents, soit il attend des renforts au risque d’un drame», témoigne un cadre de la prison de Champ-Dollon, illustrant le malaise actuel. C’est inédit: les seize plus hauts collaborateurs après le directeur ont court-circuité leur hiérarchie, s’adressant directement au conseiller d’État Mauro Poggia, chargé de la Sécurité. Via deux courriers, ils ont dénoncé de graves problèmes de management et de sécurité dus à la mise en œuvre du projet Ambition ainsi qu’un climat de travail insupportable. «L’accent mis sur la réinsertion et les prestations est louable», estiment plusieurs d’entre eux, mais l’implémentation d’Ambition est mauvaise.»

Principal grief: le transfert de forces de travail dans l’administratif et le management au détriment du travail au contact des détenus. Avec notamment pour conséquence de n’avoir qu’un gardien par étage. «La nouvelle organisation a, dès le début, démontré ses nombreux dysfonctionnements et faiblesses», assurent-­ils. Pour les détenus, ce changement «n’est pas idéal. Ils ont besoin de stabilité. Cela provoque de la grogne», relate un autre responsable. Pas convaincus par l’audit et la médiation prévus, ces cadres demandent que la prison soit directement placée sous l’autorité du département. Et de s’inquiéter: «Le nombre de détenus va fortement augmenter. Si on n’y arrive pas aujourd’hui, comment fera-t-on demain avec des équipes démotivées et épuisées?»