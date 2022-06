Service de renseignement : «La sécurité en Suisse ne s’est pas détériorée avec la guerre en Ukraine»

Un rapport publié lundi par la Confédération met l’accent sur l’espionnage, toujours très présent à Genève, les menaces djihadistes, les cyberattaques et les relations avec la Chine.

«Des dizaines d’officiers russes actifs» à Genève

Le responsable a insisté sur le fait que les enjeux sécuritaires dans le monde actuel sont toujours plus complexes. Raison pour laquelle le SRC ne se concentre pas exclusivement sur la guerre en Ukraine. Ce conflit influe tout de même sur deux aspects: l’espionnage et la cybersécurité.

La Chine «clairement prorusse»

Il affirme aussi que «la menace de cyberattaques a augmenté depuis le début de la guerre et est bien réelle». Les relations entre les pays occidentaux, les États-Unis en tête, et la Chine vont connaître des changements à cause du conflit selon le SRC.