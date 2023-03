Football : La sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre débarquée

L’entraîneure de 48 ans, arrivée aux commandes de l’équipe de France en 2017, était sous contrat avec la FFF jusqu’en 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Mais elle était sous pression depuis la mise en retrait de la sélection de la capitaine Wendie Renard et de deux autres vedettes, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont mis en cause, sans la nommer, ses méthodes de management.